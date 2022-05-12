Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti - Son Dakika
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Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti

12.05.2022 00:37

İstanbul Kağıthane'de önceki gün saat 15.00 sıralarında, marketten çıktığı sırada ayağının dibinde gördüğü 10 bin dolar(yaklaşık 152 bin TL'yi) alan Recep Furkan Leventoğlu, parayı sahibine ulaştırdı. Paranın sahibi Mustafa Güloğlu, Leventoğlu için "Helal süt emmiş çocukmuş" dedi.

Kağıthane'de önceki gün saat 15.00 sıralarında, Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bankadaki işlerini halletmek için gelen Mustafa Güloğlu (54), cadde üzerine park edilen otomobilden indikten sonra pantolonunun arka cebinde taşıdığı, deste halindeki dolarlarını düşürdü. Parasını düşürdüğünü fark etmeyen Güloğlu, bankaya yürümeye devam etti.

İstanbul'da yolda yürürken ayağına 152 bin TL takıldı, gözünü bile kırpmadan sahibine ulaştırdı: Helal süt emmiş çocukmuş

MARKETTEN ÇIKTIĞINDA AYAĞININ DİBİNDE GÖRDÜ

Yaklaşık 2 dakika boyunca yol üzerinde kalan desteyi, alışveriş yaptığı marketten çıkan Recep Furkan Leventoğlu fark etti. Leventoğlu, sokak üzerinde bir süre bekledikten sonra, aldığı paraları Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürerek teslim etti. Polis ekiplerinin kontrolünün ardından deste içerisinde, 100'lük banknotlar halinde 10 bin Amerikan Doları olduğu anlaşıldı.

İstanbul'da yolda yürürken ayağına 152 bin TL takıldı, gözünü bile kırpmadan sahibine ulaştırdı: Helal süt emmiş çocukmuş

GÖRÜNTÜLERDEN SAHİBİNE ULAŞILDI

Polis, Recep Furkan Leventoğlu'nun ifadesinin ardından olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerin incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen Mustafa Güloğlu'na ulaşıldı. Güloğlu, paraların kendisine teslim edilmesi için polis merkezine davet edildi. Parayı bulduktan sonra polise teslim eden Recep Furkan Leventoğlu da Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'nde paraların sahibinin gelmesini bekledi. Deste halindeki 10 bin dolar, polis ekipleri tarafından Mustafa Güloğlu'na teslim edildi.

İstanbul'da yolda yürürken ayağına 152 bin TL takıldı, gözünü bile kırpmadan sahibine ulaştırdı: Helal süt emmiş çocukmuş

"DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM, HELAL SÜT EMMİŞ ÇOCUKMUŞ"

Burada bir açıklama yapan Mustafa Güloğlu, Recep Furkan Leventoğlu'na teşekkür ederek, Ülkemizde, helal süt emmiş insanların olduğunu görmekten gurur duyuyoruz. Ticaretle uğraştığım için zaman zaman yüklü miktarda paralar taşıyabiliyorum. Bankaya gittiğimde, bir miktar paranın eksik olduğunu fark ettim. İstanbul gibi yerde, bu paranın asla geri döneceğini tahmin etmiyordum. Allah razı olsun, polis ekipleri bana ulaştı. Geldim, parayı bulan arkadaş ile tanıştım, çok mutlu oldum dedi.

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Çatıya çıkıp caddeye kiremit ve saksı fırlatan adam mahalleliye korku dolu anlar yaşattı Çatıya çıkıp caddeye kiremit ve saksı fırlatan adam mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

Kağıthane, dolar, Polis, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti - Son Dakika
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