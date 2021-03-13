ZONGULDAK Marketten aldığı bıçakla sokakta kendisini yaraladı

Marketten aldığı bıçakla sokakta kendisini yaraladıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, U.E. (22) marketten aldığı bıçakla kendini karnından bıçakladı.

Marketten aldığı bıçakla sokakta kendisini yaraladı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, U.E. (22) marketten aldığı bıçakla kendini karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan U.E. tedaviye alındı. Olay, saat 14.00 sıralarında Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Marketten bıçak satın alan U.E., dışarı çıktıktan sonra kendini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan U.E.'yi görenler 112 Acile haber verdi. Bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan bir hemşire, U.E.'ye ilk müdahaleyi yaptı. U.E. ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ereğli, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK Marketten aldığı bıçakla sokakta kendisini yaraladı - Son Dakika

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