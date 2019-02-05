Son Dakika Haberleri: Marketten Aldığı Ekmekten 10 Santimlik Kablo Çıktı

Marketten Aldığı Ekmekten 10 Santimlik Kablo Çıktı

47 dakika önce

ANTALYA'da marketten aldığı ekmekten 10 santimlik kablo çıkan Öznur Özdemir, ilgili tüm mercilere giderek şikayette bulundu.

Marketten Aldığı Ekmekten 10 Santimlik Kablo Çıktı, System.String[]
ANTALYA'da marketten aldığı ekmekten 10 santimlik kablo çıkan Öznur Özdemir, ilgili tüm mercilere giderek şikayette bulundu. Özdemir evinde baktığı torununun ekmeğe çok düşkün olduğunu belirterek, "Torunum bu kabloyu yutabilir ya da gözüne zarar verebilirdi. Bu işin peşini asla bırakmayacağım" dedi.

Antalya'da akşam yemeği için zincir marketin şubesinden alışveriş yapan gayrimenkul danışmanı Öznur Özdemir, 2 de ekmek aldı. Akşam yemeğinde ekmeği bölen Özdemir, şok yaşadı. Ekmeğin içinde yaklaşık 10 santimlik elektrik kablosunu gören Özdemir, kablolu ekmeğin fotoğrafını çekti. Özdemir bugün Tüketiciler Birliği Antalya Şubesi'ne giderek üretimi yapan ilgili firmadan şikayetçi oldu. Özdemir ayrıca, Şube Başkanı Neşet Gündüz'ün yönlendirmesiyle Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne de giderek rapor tutulmasını sağladı.

Öznur Özdemir, evinde baktığı 11 aylık torunu Taçmin Asel Meriç'in ekmeğe çok düşkün olduğunu belirterek, 'kablolu ekmek' için mücadele edeceğini söyledi. Özdemir, "Torunum bu kabloyu yutabilir ya da gözüne zarar verebilirdi. O zaman bunun hesabını kim verecekti? Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Her tarafa şikayette bulundum" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:49 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Dikkat Çeken Talimat: 'Trafoya Bilmem Ne Girdi' Mazereti Oluşmasın

Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:36:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marketten Aldığı Ekmekten 10 Santimlik Kablo Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]