Marketten aldığı granit tencerenin sahte olduğunu anlayan vatandaş her şeyi ifşa etti - Son Dakika

Marketten aldığı granit tencerenin sahte olduğunu anlayan vatandaş her şeyi ifşa etti

Son Güncelleme: 07.09.2023 12:30

Bir marketten uygun fiyata granite tencere alan vatandaş, bir süre sonra hayatının şokunu yaşadı. Tencerenin granit görünümü veren bir kağıtla kaplandığını anlayan şahıs, kağıdı çıkarttığı o anları videoya kaydetti. Bu kaplamalar, ısıyla bir araya gelerek insan sağlığına olumsuz etki edecek polimer maddesini ortaya çıkarıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, marketlerde uygun fiyata satılan ürünlerin ne kadar sağlıklı olduğu sorusunu akıllara getirdi. Bir vatandaş marketten granit diye aldığı tencerenin kağıtla kaplandığını fark ettiği anları kayda aldı.

ZEHİR SAÇIYOR

Görüntüde dışarıdan tamamen granit gibi duran tencerenin, aslında bir folyo ile kaplandığı görülüyor. Videoyu çeken vatandaşın eliyle soyduğu yerlerin ısı nedeniyle eridiği anlaşılıyor. Bu kaplamaların yüksek sıcağa maruz kalması ise insan sağlığı üzerine olumsuz etki gösteriyor. Bu kaplama çeşidinde 250-300 derece sıcaklık zehir saçan plastik polimer maddesini ortaya çıkarıyor.

Marketten aldığı granit tencerenin sahte olduğunu anlayan vatandaş her şeyi ifşa etti

KANSERE YOL AÇIYOR

Plastik polimer maddesine uzun süre maruz kalınması, kanser, hormonal bozukluklar, solunum problemleri, dermatolojik rahatsızlıklar, doğum kusurları, nörolojik gibi problemlere yol açıyor.

Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marketten aldığı granit tencerenin sahte olduğunu anlayan vatandaş her şeyi ifşa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marketten aldığı granit tencerenin sahte olduğunu anlayan vatandaş her şeyi ifşa etti - Son Dakika
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