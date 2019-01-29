Son Dakika Haberleri: Marketten Aldığı Pet Şişedeki Suyun Rengi Değişti

Marketten Aldığı Pet Şişedeki Suyun Rengi Değişti

34 dakika önce

Kahramanmaraş'ta Murat Tıraş, marketten satın aldığı pet şişedeki suyun bir haftada renginin değiştiğini ileri sürerek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Marketten Aldığı Pet Şişedeki Suyun Rengi Değişti, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Murat Tıraş, marketten satın aldığı pet şişedeki suyun bir haftada renginin değiştiğini ileri sürerek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Murat Tıraş, yaklaşık bir hafta önce aldığı 3 pet şişe suyundan birini içti. Diğer suları iş yerinde bırakan Tıraş, senelik izin sonrası geldiği odasında suların çamur rengine döndüğünü fark etti. İçtiği sudan rahatsız olduğunu belirten Tıraş, diğer pet şişelerdeki suların renginin değişmesi üzerine Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Tıraş, "Ben suları aldım ve iş yerinde masamın üzerine bıraktım. Daha sonra yıllık izne ayrıldım ve bir hafta sonra geldim. Bir tanesini açıp içtim yarısını. Daha sonra iş yerindeki suları bu halde rengi değişmiş şekilde gördüm. Bir tanesi açıp baktım diğer su şişesini açmadım. Bunları bize satıyorlar. Ben Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulundum ve insanların bu suları alırken daha dikkatli olmalarını istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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