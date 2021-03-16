Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke etti - Son Dakika

Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke etti

16.03.2021 15:48
Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke etti, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ayşe Emer isimli vatandaşın çocuklarına tost yapmak için aldığı kaşar peynirinin içinden ameliyat eldivenin çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ayşe Emer isimli vatandaşın çocuklarına tost yapmak için aldığı kaşar peynirinin içinden ameliyat eldivenin çıktı. Yaşanan durum karşılığında firmanın kendisine bir koli ürün teklifinde bulunduğunu belirten Emer, "Bugün eldiven çıkıyorsa, yarın maske de çıkabilir" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 çocuk annesi Ayşe Emer (30) isimli kadın, çocuklarına tost yapmak için aynı mahallede bulunan bir zincir markete kaşar peyniri almaya gitti. 12 Mart tarihinde aldığı kaşar peyniri, 13 Mart'ta tost yapmak için kesen Emer, peynirin içerisinden çıkan ameliyat eldivenini görünce büyük şok yaşadı. Emer, durumu bildirmek için zincir marketin yönetimi ile iletişime geçmek istedi. Zincir market yetkililerine ulaşamayan Emer, içerisinden ameliyat eldiveni çıkan peyniri üreten firmaya ile iletişime geçti. Firma yetkilileri, hatalarını gidermek için kendilerine bir koli süt ürünü gönderebileceklerini söyledi. Daha önce de aynı firmanın ürettiği süt içerisinden saç çıktığını söyleyen Emer, firmanın hijyen kurallarını hiçe saydığını belirterek, ilgili bakanlıklara suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

"BUGÜN ELDİVEN ÇIKIYORSA, YARIN MASKE DE ÇIKABİLİR"

Marketten aldığı kaşar peyniri kestiği zaman içinden çıkan eldiveni görünce şoke olduğunu belirten Emer, "Çocuğum tost istedi. Markete gittim. Ünlü market zincirinden peynir aldım. Eve geldim, ertesi gün tostu yapmak için peyniri dolaptan çıkarttım. Keserken içinden mavi bir şey belirdi. Kesmeye devam edince içinden eldiven çıktı. Eldiven çıktığını görünce şaşırdım. Olduğu gibi poşete koyup yetkililerle iletişime geçtim. Market zincirine e-mail yoluyla ulaşmaya çalıştım. Geri dönmediler. Üretici firma dönüş yaptı. Özür dilediler. Bana bir koli firmanın süt ve süt ürünlerini teklif ettiler. Ben bunu kabul etmedim. İnsan sağlığı bu kadar yok sayılmamalı. Şu pandemi sürecinde hijyensizlik bu şekilde. Bugün eldiven çıkıyorsa, yarın maske de çıkabilir" dedi.

"EN KISA SÜREDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Yetkililere seslenen Ayşe Emer, "Daha önce de bu markanın sütünü kullandık. İçinden topak topak saç çıktı. İnsanlık hali diyerek örtbas ettik. İnsan sağlığı kadar önemli bir şey yok. Ben bunu eşime, çocuklarıma, dostlarıma yediriyorum. 2-3 gündür psikolojik olarak çok etkilendim. Emin olun siz de aynı şekilde olursunuz. Paranız karşılığıdna bu tarz bir şey çıkması çok can sıkıcı bir durum. Yetkililere, bu konuda daha duyarlı olmalarını ve denetimleri göz ardı etmemeleri için çağrıda bulunmak istiyorum. Ben şikayetçi olacağım. Avukatla iletişime geçtim. En kısa sürede suç duyurusunda bulunacağız. Sağlık Bakanlığına da şikayette bulunduk" diye konuştu.

(Murat Kanber - Harun Yıldız/İHA)

Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke etti
Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke etti
Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke etti
Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke etti
Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke etti
Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke etti
Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke etti

Kocaeli, Market, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marketten aldığı peynirin içinden çıkan şoke etti - Son Dakika


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