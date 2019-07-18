Son Dakika Haberleri: Marketten aldığı sigaraların parasını ödemeden kaçtı
Son Dakika Güncel Haber

Marketten aldığı sigaraların parasını ödemeden kaçtı

3 saat önce

Gaziantep'te marketten aldığı sigaraların parasını ödemeden kaçan şüpheli tutuklandı.

Marketten aldığı sigaraların parasını ödemeden kaçtı, System.String[]
Gaziantep'te marketten aldığı sigaraların parasını ödemeden kaçan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bir markete giren ve aldığı sigaraların parasını vermeden kaçan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Marketin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.C.E olduğunu belirledi.
Kayaönü Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının 10 hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde, zanlının markete gelmesi, çalışandan aldığı sigaraları poşete koyduktan sonra parasını ödemeden kaçması yer alıyor.
Karşıyaka, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2. kattan düşen kediyi havada yakaladı Kadın hırsız girdiği iş yerine tuvaletini yaptı! Küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadını "şizofrenim" bahanesi de kurtaramadı Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:59:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marketten aldığı sigaraların parasını ödemeden kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]