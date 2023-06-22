Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk çıktı - Son Dakika
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Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk çıktı

22.06.2023 10:39

Elazığ'da bir vatandaş, marketten aldığı sucukları tavada kızartmaya başlayınca, içinden kurtçuklar çıktığını fark etti. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Vatandaş, yetkililerin denetimleri arttırması gerektiğini belirtti.

Elazığ'da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içinden kurtçukların çıktığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

YAKINDAN BAKINCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İddiaya göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı. Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTI

Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti. Vatandaş, yetkililerin denetimleri arttırması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA
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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk çıktı - Son Dakika
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