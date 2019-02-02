Son Dakika Haberleri: Marketten Aldığı Sucuk Hastanelik Etti

Marketten Aldığı Sucuk Hastanelik Etti

18 dakika önce

Kırklareli'de marketten aldığı sucuğu tüketen bir kişi hastanelik oldu.

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Kırklareli'de marketten aldığı sucuğu tüketen bir kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre Kırklareli'deki bir marketten sucuk alan E.Ç. adlı kişi, eve giderek aldığı sucuğu kızartıp yedi. Sucuğu tüketen kişi bir süre sonra kusmaya başlayarak hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan şahıs market yetkililerinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa
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