Marketten Aldığı Sucuk Hastanelik Etti
18 dakika önce
Kırklareli'de marketten aldığı sucuğu tüketen bir kişi hastanelik oldu.
Kırklareli
'de marketten aldığı sucuğu tüketen bir kişi hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre Kırklareli'deki bir marketten sucuk alan E.Ç. adlı kişi, eve giderek aldığı sucuğu kızartıp yedi. Sucuğu tüketen kişi bir süre sonra kusmaya başlayarak hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan şahıs market yetkililerinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA
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