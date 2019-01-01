Son Dakika Haberleri: Marketten Aldığı Ürünleri Montunun İçine Koydu

Marketten Aldığı Ürünleri Montunun İçine Koydu

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı.

Marketten Aldığı Ürünleri Montunun İçine Koydu, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, marketten aldığı ürünleri poşete para vermek yerine montunun içine koyduğu görüntüleri paylaştı. Bu anlar izleyenleri gülümsetti.

İlçede yaşayan Taner G., bir marketten alışveriş yaptıktan sonra poşetlerin paralı olması nedeniyle ürünleri montunun içine koydu. Taner G., bu anları da sosyal medyada paylaştı. Görüntüler takipçilerden ilgi gördü. - İnegol

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:48 Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel
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