Son Dakika Haberleri: Marketten Aldığı Ürünleri Montunun İçine Koydu (2)

Marketten Aldığı Ürünleri Montunun İçine Koydu (2)

1 saat önce

'GEREKİRSE PANTOLONUMU ÇIKARTIR, İÇİNE DOLDURURUM'Marketten satın aldığı ürünleri, poşete para vermemek için montunun içine koyan ve sosyal medyadan paylaştığı video ile izleyenleri gülümseten Taner Gökçe, Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Marketten Aldığı Ürünleri Montunun İçine Koydu (2), System.String[]
'GEREKİRSE PANTOLONUMU ÇIKARTIR, İÇİNE DOLDURURUM'

Marketten satın aldığı ürünleri, poşete para vermemek için montunun içine koyan ve sosyal medyadan paylaştığı video ile izleyenleri gülümseten  Taner Gökçe, Demirören Haber Ajansı'na   konuştu. Alışveriş yapmak için markete gittiğini belirten Gökçe, "Poşetlerin ücretli olduğunu duyunca çareyi montumda buldum. Ürünleri montuma doldurup götürdüm. Bu uygulamayı uygun bulmuyorum. Gerekirse pantolonumu çıkarır, içine doldururum. Günde 3-4 defa markete gidiyorum. Ayda 100 lira para ediyor. Sosyal medyada paylaştım. Beğeni aldı video" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:55 Kaynak: DHA

Taner Gökçe, Gökçe, Güncel
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