Marketten aldıkları özel ekmeği küflü çıkan çökyaklı kızın imdadına Vali Köşger yetişti - Son Dakika

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, marketten aldıkları glütensiz ekmeği küflü çıkan ve 4 gün ekmeksiz kalma riskiyle karşı karşıya kalan kızın imdadına, Vali Yavuz Selim Köşger yetişti.



Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Mehmet Şakar, çölyak hastası kızı için normalinden 7 kat daha pahalı olan özel glütensiz ekmek aldı. Marketten almış olduğu ekmeğin küflü olduğunu gören baba, kısıtlama nedeniyle 4 gün kızının ekmeksiz kalacağını savunarak sesini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı. Kızının durumuna üzülen Mehmet Şakar'ın yardım talebinden haberdar olan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, sorunun hemen çözülmesi talimatını verdi. Vali Köşger'in devreye girmesiyle, çölyak hastası kızın ekmek sorununu çözülerek, Vefa Destek Grubu tarafından aileye glütensiz ekmek ulaştırıldı.



Çağrısının kısa sürede cevap bulması nedeniyle çok mutlu olan baba Mehmet Şakar, "Çölyak hastası kızım için marketten 7 kat daha fazla para ödeyerek glütensiz ekmek aldım. Marketten aldığım ekmeğin küflü olduğunu görünce, kısıtlama nedeniyle ekmek almaya çıkamayacağım sesimizi duyurmaya çalıştım. Durumdan anında haberdar olan ve bizi arayan Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger'e çok teşekkür ederiz. Valimiz, her zaman bizim çölyaklıların yanında olup, her derdimize çara olmuştur. Devletimizin sıcaklığını hissettik" dedi. - AYDIN