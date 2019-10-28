Son Dakika Haberleri: Marketten aldıkları tavuğun içinden kurtlar çıkan aile şaşkına döndü
Son Dakika Güncel Marketten aldıkları tavuğun içinden kurtlar çıkan aile şaşkına döndü

Marketten aldıkları tavuğun içinden kurtlar çıkan aile şaşkına döndü

13 dakika önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde marketten aldıkları tavuğun içerisinden çıkan kurtları gören aile büyük şaşkınlık yaşadı.

Marketten aldıkları tavuğun içinden kurtlar çıkan aile şaşkına döndü, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde marketten aldıkları tavuğun içerisinden çıkan kurtları gören aile büyük şaşkınlık yaşadı.

Enes Duman isimli vatandaş, ilçe merkezinde bulunan bir marketten son kullanım tarihi 11'inci ayda biten bir paket tavuk bugget alarak evine gitti. Pişen tavuklardan bir miktar yedikten sonra tencerenin içerisindeki kurtları gören aile, gördükleri manzarayı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Şikayette bulunduğunu söyleyen Enes Duman, "Tavuğu aldığım firma hakkında şikayette bulundum, millet tavuk satın alırken daha dikkatli olsun. Tavuktan biraz yemiş bulunduk, hemen hastaneye giderek tahlil falan yaptırdık, çok şükür zehirlenme olmadı. Benim amacım herkes görsün başkaları da mağdur olmasın" dedi.

(İHA)

Enes Duman, Kaynarca, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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