Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde marketten alınan televizyonun patlaması yüzünden evde yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeyhoğlu köyünde Nazım Yeşilbaş'a ait evde, marketten alınan televizyon patladı. Olay yerinde Nazım Yeşilbaş'ın 14 yaşındaki oğlu Eray Yeşilbaş yaralandı. Patlama sonrası sesi duyan komşular 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'nde sevk edilen yaralı çocuk Eray, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine ikinci dereceden yanıkla sevk oldu. Patlama sonrası ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK