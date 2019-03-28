Son Dakika Haberleri: Marketten Alkol Çalan Şahıs Kamerada

Marketten Alkol Çalan Şahıs Kamerada

1 saat önce

Marketten alkol çalan şahıs kamerada İş yerinden alkol çalan şahıs yakalandıADIYAMAN - Adıyaman'da, bir iş yerinden alkollü içecek çalan şahıs, iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Marketten alkol çalan şahıs kamerada
İş yerinden alkol çalan şahıs yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir iş yerinden alkollü içecek çalan şahıs, iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine giren O.Ç.Ö. isimli şahıs yanında getirdiği poşet içerisine bin 150 TL değerinde alkollü içecek koyarak iş yerinden çıkmaya çalıştı. Çaldıkları alkollü içeceklerle iş yerinden ayrılmaya çalışırken iş yeri çalışanlarına yakalanan şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahsın yaptığı hırsızlık anı ise iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:18 Kaynak: İHA

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