Marketten alkol ve sigara çalan hırsız adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da, tekel marketten 30 şişe içki ile 20 paket sigara çaldıktan sonra kamera incelemeleri sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi E.A. (29) adliyeye sevk edildi.

Olay, 9 Şubat'ta Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan bir tekel marketinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kapalı olan tekel markete gelen E.A., işyerinin kepenklerini zorlayarak içeri girdi. E.A., markette bulunan 30 şişe içki ve 20 paket sigarayı aldıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ürünlerinin eksildiğini 2 gün sonra farkeden işyeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Dükkandaki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. E.A. isimli şüpheli dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. adliyeye sevk edildi. E.A.'nın daha önce 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. - BOLU