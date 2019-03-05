Son Dakika Haberleri: Marketten Bal Çalan Hırsız Kamerada

Marketten Bal Çalan Hırsız Kamerada

12 dakika önce

Kartal'da bir şahıs, girdiği marketteki balları yanında getirdiği başka marketin poşetlerine koyarak sakladı.

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Kartal'da bir şahıs, girdiği marketteki balları yanında getirdiği başka marketin poşetlerine koyarak sakladı. Balları başka marketten almış gibi davranan şahıs, sadece ekmeğin parasını ödeyerek marketten çıktı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay Kartal Atalar Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi. Elinde market sepetiyle rafların önünde gezen şahıs, cebinden çıkardığı başka markete ait poşetleri çıkararak market sepetine koydu. Ardından şahıs raflarda bulunan 15 kavanoz balı o poşetlerin içine doldurdu. Şahıs daha sonra bir ekmek alarak kasaya doğru yöneldi. Poşetlere doldurduğu balları başka marketten almış gibi davranan şahıs, sadece aldığı bir ekmeğin parasını ödeyerek marketten çıktı. Güvenlik kameralarını izleyen market çalışanları şahsın marketten 15 kavanoz bal çaldığını tespit ettiler.

Olayı fark eden market çalışanlardan birisi şahsın daha önce de çevredeki marketlerde hırsızlık yaptığını ifade ederek; "şahıs şubemize geliyor, yanında getirdiği farklı poşetlere tam 15 adet balı koyuyor, daha sonra kasadan sadece ekmeği geçiriyor, poşetleri fark edilmeyecek şekilde saklayıp çıkıp gidiyor. Bir önceki gün de benim başka bir şubemde de hırsızlık yapmaya çalışıyor, orada fark ediliyor ve kaçıyor" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:18 Kaynak: İHA

Kartal, 3. Sayfa
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