Marketten Bebek Maması Çalan Kişinin Uyuşturucudan Kaydı Tespit Edildi

Diyarbakır'da, bir marketten bebek maması çalarken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsü bazı internet sitelerine yansıyan Şahin Gezen'in uyuşturucudan kaydı tespit edildi.

Diyarbakır'da, bir marketten bebek maması çalarken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsü bazı internet sitelerine yansıyan Şahin Gezen'in uyuşturucudan kaydı tespit edildi.



Alınan bilgiye göre, bir marketten bebek maması çalan kişinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsünün bazı internet sitelerine yansıması üzerine konuya ilişkin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.



Yürütülen çalışmada, olayın 23 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında Bağcılar Mahallesi Sento Caddesi'ndeki bir markette gerçekleştiği, bir şahsın bebek maması çaldıktan sonra market görevlileri tarafından yakalandığı belirlendi.



Görevlilerin bebek mamalarını aldıktan sonra söz konusu kişi hakkında şikayetçi olmadıkları, herhangi bir yere müracaatta bulunmadan şüpheliyi serbest bıraktıklarını tespit eden ekipler, konunun 19 Mart'ta bazı basın ve yayın organlarında tekrar gündeme gelmesi üzerine yaptıkları incelemede, bu kişinin 9 Mart'ta aynı marketten 5 litrelik 2 ayçiçek yağı çaldığını yetkililerin polis merkezine müracaatı ile belirledi.



Eşi çalıntı malzemeleri eve getirmediğini belirtti



Kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine bahse konu hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Diyarbakır doğumlu, 29 yaşında evli, 3,8 ve 9 yaşlarında 3 çocuğu bulunan işsiz Şahin Gezen olduğu tespit edildi.



Gezen'in 2008, 2011 ve 2018 yıllarında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu imal ve ticareti", 2013 yılında da 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarından kaydı ortaya çıktı.



Gezen 19 Mart günü düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Şüphelinin eşi C. Gezen'in ifadesinde, "Eşinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, bugüne kadar eve herhangi bir bebek maması, bezi veya gıda malzemeleri getirmediğini, getirse bile eve kabul etmeyeceğini belirttiği, çaldığı malzemeleri uyuşturucu almak için satmış olabileceğini" aktardığı öğrenildi.



Gezen'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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