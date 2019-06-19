Marketten çaldığı içki ve mezesini içemeden yakalandı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği marketten 1'er litrelik 2 şişe içki ve çiğ köfte çalan şüpheli yakalandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
'nın Alanya
ilçesinde girdiği marketten 1'er litrelik 2 şişe içki ve çiğ köfte çalan şüpheli yakalandı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Markete müşteri gibi gelen Mehmet Ç. (44), reyondaki gözüne kestirdiği 1'er litrelik 2 şişe içki ve 320 gramlık çiğ köfteyi alarak hızla uzaklaşmaya başladı. Durumu fark eden market güvenliği, Mehmet Ç.'yi yakalayarak polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Polis
Merkezi ekipleri, şüpheli Mehmet Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç., çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Cinayet romanından esinlenerek işlenen cinayet davasında sanıkların cezası onandı
Erkek çocuğa cinsel istismar sanığına 12,5 yıl hapis cezası verildi
Babasını, başını duvara vurarak öldüren katil konuştu: İçindeki şeytanı çıkarmak istedim
İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı