Son Dakika Haberleri: Marketten çaldığı içki ve mezesini içemeden yakalandı
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Marketten çaldığı içki ve mezesini içemeden yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği marketten 1'er litrelik 2 şişe içki ve çiğ köfte çalan şüpheli yakalandı.

Marketten çaldığı içki ve mezesini içemeden yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği marketten 1'er litrelik 2 şişe içki ve çiğ köfte çalan şüpheli yakalandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Markete müşteri gibi gelen Mehmet Ç. (44), reyondaki gözüne kestirdiği 1'er litrelik 2 şişe içki ve 320 gramlık çiğ köfteyi alarak hızla uzaklaşmaya başladı. Durumu fark eden market güvenliği, Mehmet Ç.'yi yakalayarak polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri, şüpheli Mehmet Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç., çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
Alanya, Antalya, 3. Sayfa
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