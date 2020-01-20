Marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde marketten çaldığı sigaraları büfeye satmak isteyen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde marketten çaldığı sigaraları büfeye satmak isteyen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde market işletmecisi Hasan Kalkan, iş yerinde sigara ve bilgisayar kasasının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede, 15 bin lira değerinde sigara ve bilgisayar kasasının çalındığını belirledi.

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde Yusuf Başkara'ya ait büfeye gelen şüpheli A.K'yi elinde bulunan sigaraları satmak istediği sırada gözaltına aldı.

Şüpheli A.K'nin iş yerine sigara satmak isterken iş yeri sahibi tarafından oyalanması ve polis tarafından yakalanma anı iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Marketten çaldığı sigaraları satmak isteyen şüpheli yakalandı

Adıyaman, Besni, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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