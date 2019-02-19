Son Dakika Haberleri: Marketten Çaldığı Ürünlerle Kaçarken Yakalandı

Marketten Çaldığı Ürünlerle Kaçarken Yakalandı

25 dakika önce

BEYOĞLU'nda bir marketten çanta dolusu ürün çaldığı ileri sürülen bir kişi, kaçmaya çalışırken market çalışanı kadın tarafından fark edildi.

Marketten Çaldığı Ürünlerle Kaçarken Yakalandı, System.String[]
BEYOĞLU'nda bir marketten çanta dolusu ürün çaldığı ileri sürülen bir kişi, kaçmaya çalışırken market çalışanı kadın tarafından fark edildi. Şüpheli, kapıdan dışarı çıkıp kaçmaya çalışırken çalışanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bostan Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Markete gelen bir kişi, yanında getirdiği çantaya reyonlardaki çeşitli ürünlerden doldurdu. Şüpheli, kasaya geldiğinde elindeki iki bisküviyi kasadan geçirip ödeme yaptı. Bir kadın çalışan, şüphelinin içeride çantaya ürün doldurduğunu ve bu ürünlerin kasadan geçirmediğini fark etti. Kadın çalışanın kapı çıkışında uyardığı şüpheli kolundaki çantayla kaçmaya çalıştı. Çalışanlarının koşarak yakaladığı şüpheli, market içine geçirilerek bekletildi. Çalışanlar, ardından haber verdikleri polise şüpheliyi teslim etti. Marketten çalınan ürünler ve gözaltına alınan şüpheli, işlemler için polis merkezine götürüldü. Fas uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

KADIN ÇALIŞANIN HIRSIZI YAKALAMASI KAMERADA 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsız elinde marketten aldığı ürünlerin dolu olduğu çanta ile kasaya geliyor. Elindeki iki gofreti kasadan geçirip ödemesini yapıyor. Hırsız çıkış kapısının önünde marketin kadın çalışanı tarafından durdurulup yakalanıyor. Hızla kaçmaya çalışan hırsız maketin diğer çalışanlarının da devreye girmesiyle kıskıvrak yakalanıyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

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