Marketten çaldıkları parayla otomobil satın alan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Marketten çaldıkları parayla otomobil satın alan 2 zanlı tutuklandı

29.01.2021 13:45
Marketten çaldıkları parayla otomobil satın alan 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, market personelini biber gazıyla etkisiz hale getirip kasadaki 25 bin lirayı alarak kaçan 2 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, market personelini biber gazıyla etkisiz hale getirip kasadaki 25 bin lirayı alarak kaçan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde bir market zincirine ait iş yerinden 25 bin liranın gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 2 şüphelinin marketin arka tarafındaki depo kapsından içeriye girdiğini ve yaklaşık 3,5 saat orada saklandıklarını tespit etti.

Şüphelilerin olayın ardından iz bırakmamak için kamera kayıt cihazı ile bilgisayar kasasını da aldığını belirleyen ekipler, market personelinin ifadesine başvurdu.

Bilgisayar kasasından kalan toz izi şüphelileri ele verdi

Personelin ifadesi doğrultusunda polis, olay günü marketin eski çalışanlarından Ahmet Recep A'nın markete gelerek arkadaşıyla görüştüğünü, yine aynı gün araç kiraladığını ve ertesi gün de teslim ettiğini öğrendi.

Araştırmalarını bu yönde derinleştiren emniyet mensupları, kiralanan araçta yaptıkları incelemede koltuklardan birinde çalınan bilgisayarın toz izine rastladı.

"Aldığımız 25 bin liranın 19 biniyle otomobil aldık"

Ekipler, bu şüphe üzerine evinde gözaltına aldığı Ahmet Recep A'yı emniyete götürdü. Şüphelinin olayı ev arkadaşıyla gerçekleştirdiğini itiraf etmesi üzerine Abdullah A. da yakalandı.

Ahmet Recep A'nın emniyetteki ifadesinde, "Daha önce bu markette çalışıyordum. Olay günü araç kiralayıp marketin etrafında tur atarak keşif yaptık. Marketin depo kısmından girerek 3,5 saat içeride bekledik. Çalışanları etkisiz hale getirerek kasadaki paraları aldık. Aldığımız 25 bin liranın 19 biniyle otomobil aldık. Gerisini de harcadık." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde 25 Ocak'ta market personelini biber gazıyla etkisiz hale getiren 2 şüpheli, kasadaki 25 bin lirayı alarak kaçmıştı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Selçuklu, Otomobil, Market, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marketten çaldıkları parayla otomobil satın alan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Trans birey ile genç kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti
Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı         
13:52
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar 98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar         
13:30
Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor         
13:03
Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor         
12:43
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım         
11:23
Taraftarların Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına         
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 14:17:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marketten çaldıkları parayla otomobil satın alan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei