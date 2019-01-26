Son Dakika Haberleri: Marketten Çaldıkları Sigaraları Başka İş Yerine Sattılar

Marketten Çaldıkları Sigaraları Başka İş Yerine Sattılar

7 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, marketten 275 paket sigara çalan ve bunları da başka iş yerine satan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Marketten Çaldıkları Sigaraları Başka İş Yerine Sattılar, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, marketten 275 paket sigara çalan ve bunları da başka iş yerine satan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Çengelburnu mevkisindeki marketten dün 275 paket sigara çalan 2 şüpheli, kayıplara karıştı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, marketten sigaraları çaldıkları tespit edilen Y.Y. (44) ve A.T.'yi (22) gözaltına aldı. Sorguda, şüphelilerin sigaraları başka markete sattıkları tespit edildi. Çalınan sigaralar, T.P. adlı kiyişe ait markette ele geçirildi. Polis, T.P. hakkında da 'suç eşyası satın almak' suçundan işlem yaptı.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:30 Kaynak: DHA

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