Son Dakika Haberleri: Marketten Çaldıklarıyla Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Marketten Çaldıklarıyla Güvenlik Kamerasına Yakalandı

33 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, marketten çaldıklarını çuvala doldurup götüren hırsızlık zanlısı, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Marketten Çaldıklarıyla Güvenlik Kamerasına Yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, marketten çaldıklarını çuvala doldurup götüren hırsızlık zanlısı, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kemeraltı Mahallesi 58. Sokak'ta bulunan marketten, çeşitli markalarda 507 paket sigara çalındı. Markette ve çevrede inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli O.U'yu (31) tespit etti.

Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Marketin çevresindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının çuvalla marketten çıkışı ve sokakta yürüyüşü yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:42 Kaynak: AA

Kemeraltı, Marmaris, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabani Keçi Avlarken Uçurumdan Düşüp Öldü AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Özhaseki'nin Sözlerini Hatırlattı

Girdikleri Apartmanda Öpüştükten Sonra Hırsızlık Yapan Sevgililer, Kameraya Yakalandı Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:15:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marketten Çaldıklarıyla Güvenlik Kamerasına Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]