Marketten Çaldıklarıyla Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, marketten çaldıklarını çuvala doldurup götüren hırsızlık zanlısı, çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kemeraltı
Mahallesi 58. Sokak'ta bulunan marketten, çeşitli markalarda 507 paket sigara çalındı. Markette ve çevrede inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli O.U'yu (31) tespit etti.
Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Marketin çevresindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının çuvalla marketten çıkışı ve sokakta yürüyüşü yer alıyor.