Marketten cep telefonu çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Marketten cep telefonu çalan şahıs tutuklandı

28.04.2022 13:35
Marketten cep telefonu çalan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde marketten cep telefonu çaldığı öne sürülen şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde marketten cep telefonu çaldığı öne sürülen şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ethem Kelekçi mahallesinde bir marketten cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, güvenlik kamaralarından cep telefonunu çalan şüphelinin M.E., olduğunu tespit etti. Adresinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da marketten cep telefonu çalan zanlı tutuklandı Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da marketten cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marketten cep telefonu çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marketten cep telefonu çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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