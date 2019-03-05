Son Dakika Haberleri: Marketten Çıkan Adamla Kaldırımda Seyreden Bisikletli Böyle Çarpıştı

Marketten Çıkan Adamla Kaldırımda Seyreden Bisikletli Böyle Çarpıştı

1 saat önce

Bursa'da bisikletiyle kaldırımda seyreden sürücü ile marketten çıkan adam birbiriyle çarpıştı.

Marketten Çıkan Adamla Kaldırımda Seyreden Bisikletli Böyle Çarpıştı, System.String[]
Bursa'da bisikletiyle kaldırımda seyreden sürücü ile marketten çıkan adam birbiriyle çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Bursa'daki ilginç kazada neyse ki yaralanan olmadı. Bisikletiyle kaldırım üzerinde seyir halinde olan sürücü o sırada dükkandan çıkan biriyle çarpıştı. Bisikletli ile vatandaş arasında ilginç anlar yaşanırken, videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla izlenme rekoru kırıldı.

Güvenlik kamera görüntülerinde bisiklet sürücüsü iş yerinden çıkan vatandaşa neden önüne bakmadığını sorarken, ikilinin hareketlerinden herkesin kendi haklılığını anlatmaya çalıştığı görülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:55 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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