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Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

08.02.2022 09:40
Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alışveriş yaptıktan sonra marketten çıkarken ayağı takılarak yere düşen yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alışveriş yaptıktan sonra marketten çıkarken ayağı takılarak yere düşen yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Alpaslan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 83 yaşındaki Hulusi Ucuzoğlu, ihtiyaçlarını karşılamak için markete giderek alışveriş yaptı. Bu esnada dışarı çıkan yaşlı adam, ayağının takılması sonucu düştü. Yaşlı adamın hareketsiz bir şekilde durması üzerine yardımına koşan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık görevlileri, Ucuzoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Merkezefendi, alışveriş, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marketten çıkarken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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