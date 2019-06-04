Son Dakika Haberleri: Marketten çikolata ve kahve çaldı
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Marketten çikolata ve kahve çaldı

1 saat önce

AVCILAR'da müşteri gibi girdiği marketten çikolata ve kahve çalan şüpheli gözaltına alındı.

Marketten çikolata ve kahve çaldı, System.String[]
AVCILAR'da müşteri gibi girdiği marketten çikolata ve  kahve çalan şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekibi akşam saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde şüphe üzerine Sezgin C.'yi durdurdu. Aranan Sezgin C.'nin üzerinde 44 çikolata ile 4 küçük paket kahve bulundu. Yapılan araştırmada bu kişi hakkında herhangi bir suç kaydı veya arama olmadığı anlaşıldı. Polisler Sezgin C.'ye bu çikolata ve kahveleri nereden aldığını sorunca çelişkili yanıtlar aldı. Şüphelenen polisler 100 metre geride bir market zinciri şubesi olduğunu göz önüne alarak buradaki güvenlik amiri ile görüşüp güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin markette montunun iç kısmına seri bir şekilde çikolata ve kahveleri doldurduğu görüldü. Şikayet üzerine şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya devam ediliyor.


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:06 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Güncel
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