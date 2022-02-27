Marketten cips çalan köpek kameraya yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Marketten cips çalan köpek kameraya yakalandı

27.02.2022 10:00

- Marketten cips çalan köpek kameraya yakalandı Çankırı'da bir marketin önündeki stanttan köpeğin cips çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

- Marketten cips çalan köpek kameraya yakalandı

ÇANKIRI - Çankırı'da bir marketin önündeki stanttan köpeğin cips çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayın ardından şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen market sahibi, sürekli olarak köpekler için sokağa yemek bıraktığını söyledi.

Olay, Çankırı Abdulhalik Renda Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde, Sadık Yavuz isimli vatandaşa ait marketin önüne gelen köpek, stanttaki bir cipsi ağzı ile alıp koşarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar, durumu Yavuz'a anlattı. Köpeğin cipsi çalmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Yavuz, sokak hayvanları için sürekli olarak caddeye yemek bıraktığını söyledi.

"Bir müşterimiz geldi, 'Sadık köpek cipsi aldı, götürüyor' dedi"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Sadık Yavuz, "O gün içeride oturuyordum. Cips standı buradaydı. Bir müşterimiz geldi, 'Sadık köpek cipsi aldı, götürüyor' dedi. Sonrasından baktık, bir tane cipsi alıyor. Hayvanın cipsi götürmesi sıkıntı değil. Konteyner kenarına zaten yiyecek atığı ve suyu sürekli bırakıyoruz. Kendimiz de hayvanseveriz. Tek gözü görmeyen bir kediyi dışarıda ölüme terk etmedik, evimizde besliyoruz. Biz de hayvan severiz ama bu tür şeyler yaşandığı için mustarip oluyoruz. Başı boş gezen köpekler burada çocuklara saldırıyor. Ben yetişmesem çocuklar felaketi yaşayacaktı. 5-6 köpeğin saldırısına uğradılar. Biz de hayvan seviyoruz ama bu tür başıboş köpekler toplanarak tehlike oluşturabiliyor. Barınakların dağlık alana daha büyük bir şekilde yapılarak bu köpeklerin o alanlara alınması lazım. Biz de destek vermek adına mama, yiyecek desteğinde bulunuruz" dedi.

Olay anı kamerada

Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin marketin önüne gelerek stanttaki cipsi ağzına aldığı görülüyor. Köpek daha sonra marketin önünden koşarak uzaklaşıyor.

Marketten cips çalan köpek kameraya yakalandı
Marketten cips çalan köpek kameraya yakalandı
Marketten cips çalan köpek kameraya yakalandı

YORUMLAR
500
Fabrikaya sızan hidrojen sülfür gazından zehirlenen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti Fabrikaya sızan hidrojen sülfür gazından zehirlenen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu Kayalıklar arasındaki 2,5 kilo eroini 'Raskol' buldu

İstiklal Caddesi, Çankırı, Market, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marketten cips çalan köpek kameraya yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:22 İstanbul'da korkunç olay! Ukraynalı karısını bıçaklayıp intihar etti
09:20 Doğum günü partisinde aşk dolu anlar! Oğuzhan, Demet Özdemir'e aşkını böyle ilan etti
08:46 Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı
08:22 Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu kuşatmaya devam ediyor, Kiev direniyor
08:06 Rusya'ya bir yaptırım daha! AB Komisyonu Başkanı Leyen, kararı "Varlıklarını felç edeceğiz" sözleriyle açıkladı
01:06 Fatih Terim, canlı yayında sorulan soruyu bilemedi! Aldığı kupaların sayısı onlarca
00:56 Rusya'ya asker gönderen Çeçen lider Kadirov: Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok
00:34 Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı!
00:03 ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar
23:57 Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 10:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: Marketten cips çalan köpek kameraya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement