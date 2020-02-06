Marketten cüzdan hırsızlığına gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Marketten cüzdan hırsızlığına gözaltı - Son Dakika

Marketten cüzdan hırsızlığına gözaltı

11 dakika önce

Samsun'da bir markette, market çalışanının içinde 400 lira parası olan cüzdanını çaldığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Marketten cüzdan hırsızlığına gözaltı, System.String[]

Samsun'da bir markette, market çalışanının içinde 400 lira parası olan cüzdanını çaldığı iddia edilen kadın, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market çalışanının içinde 400 lira parası olan cüzdanını çaldığı iddia edilen M.U.(51) adlı kadın, İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.U. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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