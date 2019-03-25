Son Dakika Haberleri: Marketten Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Marketten Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

6 dakika önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde marketten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde marketten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi'ndeki bir markete kapıyı kırarak giren yüzü maskeli iki kişi, bir miktar sigara alıp kaçtı.

Market sahibinin durumu fark ederek polise bilgi vermesi üzerine kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, gece marketin kapısını kırarak içeri giren zanlıların bir süre reyonları dolaşması, daha sonra sepete doldurdukları sigaralarla marketten ayrılmaları yer alıyor.

Kayıtlarda zanlıların rahat tavırları dikkati çekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:25 Kaynak: AA

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