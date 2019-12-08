Son Dakika Haberleri: Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
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Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

6 saat önce

Tarsus ilçesinde bir marketten hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarsus ilçesinde bir marketten hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fahrettinpaşa Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki markete gelen çalışanlar iki televizyonun yerinde olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde markete gelen yüzü maskeli şüphelilerden birinin kapıda beklediği, ikisinin de iş yerinden televizyonları alıp çıktıkları yer alıyor.

Ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:25 Kaynak: AA
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