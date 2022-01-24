Marketten hırsızlık kamerada - Son Dakika

MERSİN'de bir markete giren 2 kişi, satın almak istedikleri sigaraları market sahibinin gözü önünde alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde 21 Ocak'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Alışveriş bahanesiyle markete gelen iki şüpheli, raftan iki sigara istedi. Sigaraları tezgaha koyan market sahibinin dalgınlığından faydalanan şüpheliler, sigaraları alıp kaçtı. Bir anlık şok yaşayan market sahibi, tezgahın üzerinden atlayarak peşlerinden koştu. Market sahibi hırsızlıkla ilgili polise sikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ayrıca hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, marketin önüne gelen 2 şüpheliden biri içeri girip alışveriş yaparken, diğeri ise dışarıda bekliyor. Kamera kayıtlarında, içeri giren şüphelinin market sahibinin sigaraları tezgaha bırakmasının ardından alıp kaçması ve market sahibinin arkasından koşması yer aldı.