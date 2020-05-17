Marketten hırsızlık şüphelileri kamerada - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, girdikleri marketten 500 TL değerinde sigara çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Marketin kapısındaki kilidi levye yardımı ile kırarak içeri giren 2 hırsız, kasiyerin bulunduğu yere giderek para kasasını açmaya çalışırken, 1 hırsız da dışarda kalarak gözcülük yaptı. Para kasasını açamayan hırsızlar, raflarda bulunan 500 TL değerindeki sigaraları alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızların markete girdikten sonra para kasasını zorladıkları anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, market içerisindeki iki hırsızın para kasasını zorladığı görülüyor.