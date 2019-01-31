Son Dakika Haberleri: Marketten Hırsızlık Yapan Kadın Serbest Bırakıldı

Marketten Hırsızlık Yapan Kadın Serbest Bırakıldı

31 dakika önce

Samsun'da bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın mahkemece serbest bırakıldı.

Marketten Hırsızlık Yapan Kadın Serbest Bırakıldı, System.String[]
Samsun'da bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi giren S.K. (41) adlı kadın, yaklaşık 500 lira değerinde çeşitli ürün çaldı. Market çıkışında personel tarafından yakalanan S.K., Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa
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