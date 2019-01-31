Marketten Hırsızlık Yapan Kadın Serbest Bırakıldı
31 dakika önce
Samsun'da bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın mahkemece serbest bırakıldı.
Samsun'da bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın mahkemece serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi giren S.K. (41) adlı kadın, yaklaşık 500 lira değerinde çeşitli ürün çaldı. Market çıkışında personel tarafından yakalanan S.K., Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
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