Marketten Hırsızlık Yapan Kadın Serbest Bırakıldı

Samsun'da bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın mahkemece serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi giren S.K. (41) adlı kadın, yaklaşık 500 lira değerinde çeşitli ürün çaldı. Market çıkışında personel tarafından yakalanan S.K., Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Anne Üşüyorum' Çığlığını Duydu, Montunu Çıkarıp Çocuğa Verdi

Yaşlı Adamı Hayata Döndürdü

Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi

Ayağı Kalorifer Borusu ile Duvar Arasında Sıkışan Miniğin İmdadına, İtfaiyeci Abileri Yetişti