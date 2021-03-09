Hamileyim dedi, hırsızlık yaptı - Son Dakika

Hamileyim dedi, hırsızlık yaptı

09.03.2021 10:17

Hamileyim yalanıyla girdiği markette hırsızlık yapmaya kalkan kadınlar yakalanınca itirazlarına devam ederek hamileyim yalanını sürdürdü. Bursa'da yapılan bu hırsızlık müdahalesi sonucunda kadınları kilitlediler, ortalık birbirine katıldı.

- (Özel) Marketten hırsızlık yapan kadınlar, yakalanınca ortalığı birbirine kattı

Hırsızlık yaparken yakalandılar, hamileyim yalanıyla tehditler savurdular

Market çalışanları hırsızlık zanlısı iki kadını içeriye kilitledi o anlar kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da bir markette yanlarında getirdikleri poşete 200 TL değerinde ürün koyarak kaçmaya çalışan 2 kadın, market çalışanları tarafından fark edilince ortalığı birbirine kattı. Kadınlardan biri hamile numarası yaparak, çocuğunu düşüreceğini ve market çalışanlarını pompalı tüfekle öldüreceğini söyledi. Polis gelince bayılma numarası yapan kadınlar, hırsızlık senaryoları ile pes dedirtti. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde müşteri gibi markete gelen 2 kadın, yanlarında getirmiş olduğu poşete yaklaşık 200 lira değerinde ürün doldurdu. Kadınlardan biri kasiyeri oyalamaya başlarken diğer kadın marketin kapısından kaçmaya çalıştı. Bu sırada çalışanlar durumu fark ederek, kapıları kilitledi. Kapıların kilitlenmesiyle dışarıya çıkamayan 2 kadın, ortalığı birbirine kattı.

Hamileyim yalanı, hastanede son buldu

Hırsızlık şüphelisi 2 kadın, hırsızlık yapmadıklarını, kasaya para ödemeyi unuttuklarını belirterek, kendilerini yerden yere attı. Şüphelilerinden birisi, hamile olduğunu ve kasiyerin kendisine uçan tekme attığını iddia etti. Öfkeli kadın, bebeğinin düşmesi durumunda market çalışanlarını da pompalı tüfekle öldüreceğini söyleyip tehdit etti. Market çalışanlarının ihbarı üzerine markete polis ekipleri geldi. Bu kez polis ekiplerini karşısında gören kadınlardan biri, bayılma numarası yaptı. Market çalışanları ve 2 şüpheli kadın, birbirlerinden şikayetçi olurken, darp raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkitlerde, kadının hamile olmadığı ortaya çıktı. Daha önceden de çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Markette yaşanan panik anları ve şahısların tiyatro gibi hırsızlık oyunu kameralar tarafından görüntülendi.

Hamileyim dedi, hırsızlık yaptı
Hamileyim dedi, hırsızlık yaptı
Hamileyim dedi, hırsızlık yaptı
Hamileyim dedi, hırsızlık yaptı

Hırsızlık, Market, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hamileyim dedi, hırsızlık yaptı - Son Dakika


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