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Marketten hırsızlık zanlısı yakalandı

22 dakika önce

Sinop'ta marketlere girerek erzak çalan hırsız, esnaf tarafından yakalandı.

Marketten hırsızlık zanlısı yakalandı, System.String[]
Sinop'ta marketlere girerek erzak çalan hırsız, esnaf tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Erfelek ilçesinde birkaç markete giren bir kişi erzakları çalarak kayıplara karıştı. En son öğlen saatlerinde girdiği markette fark edilen şahıs, yetkililer tarafından polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri market içinde hırsızlık yapan şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:45 Kaynak: İHA
Sinop, 3. Sayfa
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