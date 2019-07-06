Marketten hırsızlık zanlısı yakalandı
22 dakika önce
Sinop'ta marketlere girerek erzak çalan hırsız, esnaf tarafından yakalandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:45 Kaynak: İHA
'ta marketlere girerek erzak çalan hırsız, esnaf tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Erfelek
ilçesinde birkaç markete giren bir kişi erzakları çalarak kayıplara karıştı. En son öğlen saatlerinde girdiği markette fark edilen şahıs, yetkililer tarafından polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri market içinde hırsızlık yapan şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. - SİNOP
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar
Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş'ten duygusal veda
Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede beşinci oldu!
Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü