Marketten iç çamaşırı çalan hırsız, kasiyere yakalandı! - Son Dakika
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Marketten iç çamaşırı çalan hırsız, kasiyere yakalandı!

09.05.2022 16:19

Antalya'da bir zincir marketten iç çamaşırı çaldığı iddia edilen 28 yaşındaki genç kadın, kendisini yakalayıp üzerini aramak isteyen kasiyeri kelebek diye adlandırılan bıçakla tehdit etti. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle yakalanan kadın, ekip aracının içerisinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Markete giren E.B. (28) alışveriş yaparken aldığı iç çamaşırları çantasına koyup kasaya yöneldi. Diğer aldığı ürünlerin ücretini kasada ödeyen E.B.'nin hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıktığı sırada E.B.'nin yanına gelerek üzerini aradı, ardından çantasındaki iç çamaşırları gördü.

KELEBEK BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Yaşanan arbedede E.B., üzerindeki kelebek tabir edilen bıçakla kasiyeri kendisini bırakması için tehdit etti. Diğer market çalışanlarının araya girmesiyle şüpheli kadın tekrar içeriye alınırken, olay yerine polis çağrıldı.

KASİYER ŞİKAYET EDİNCE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, E.B.'yi ekip otosuna bindirdi. Sürekli ağladığı gözlenen kadın, kasiyerin şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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alışveriş, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marketten iç çamaşırı çalan hırsız, kasiyere yakalandı! - Son Dakika


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