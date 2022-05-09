Marketten iç çamaşırı çaldı, yakalanınca kasiyeri bıçakla tehdit etti - Son Dakika
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Marketten iç çamaşırı çaldı, yakalanınca kasiyeri bıçakla tehdit etti

09.05.2022 15:59

Marketten iç çamaşırı çaldı, yakalanınca kasiyeri bıçakla tehdit etti Yakalanan kadın, polise teslim edildiği sırada ekip otosunda gözyaşı döktü Antalya'da bir marketten iç çamaşırı çaldığı ileri sürülen genç kadın, kendisini yakalayıp üzerini aramak isteyen kasiyeri kelebek tabir edilen...

Marketten iç çamaşırı çaldı, yakalanınca kasiyeri bıçakla tehdit etti

Yakalanan kadın, polise teslim edildiği sırada ekip otosunda gözyaşı döktü

ANTALYA - Antalya'da bir marketten iç çamaşırı çaldığı ileri sürülen genç kadın, kendisini yakalayıp üzerini aramak isteyen kasiyeri kelebek tabir edilen bıçakla tehdit etti. Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan kadın, ekip otosu içerisinde uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete giren E.B. alışveriş yaparken aldığı iç çamaşırları çantasına koyup kasaya yöneldi. Diğer aldığı ürünlerin ücretini kasada ödeyen E.B.'nin hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıktığı sırada E.B.'nin yanına gelerek üzerini aradı, ardından çantasındaki iç çamaşırları gördü. Yaşanan arbedede E.B., üzerindeki kelebek tabir edilen bıçakla kasiyeri kendisini bırakması için tehdit etti. Diğer market çalışanlarının araya girmesiyle şüpheli kadın tekrar içeriye alınırken, olay yerine polis çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, E.B.'yi ekip otosuna bindirdi. Sürekli ağladığı gözlenen kadın, kasiyerin şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Marketten iç çamaşırı çaldı, yakalanınca kasiyeri bıçakla tehdit etti
Marketten iç çamaşırı çaldı, yakalanınca kasiyeri bıçakla tehdit etti
Marketten iç çamaşırı çaldı, yakalanınca kasiyeri bıçakla tehdit etti
Marketten iç çamaşırı çaldı, yakalanınca kasiyeri bıçakla tehdit etti

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Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marketten iç çamaşırı çaldı, yakalanınca kasiyeri bıçakla tehdit etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marketten iç çamaşırı çaldı, yakalanınca kasiyeri bıçakla tehdit etti - Son Dakika
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