Son Dakika Haberleri: Marketten İçki Çalan Şüpheli Kamerada

Marketten İçki Çalan Şüpheli Kamerada

1 saat önce

Adana'da marketten içki çaldığı öne sürülen ve güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheli tutuklandı.

Marketten İçki Çalan Şüpheli Kamerada, System.String[]
Adana'da marketten içki çaldığı öne sürülen ve güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir marketin görevlileri alkollü içecek reyonunda kırık bir güvenlik kelepçesi buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen görevliler, bir kişinin reyonda bulunan 189 lira değerindeki bir içkinin güvenlik kelepçesini söküp şişeyi montunun altına gizleyerek marketten ayrıldığını belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntüdeki şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Bilal T. olduğunu tespit etti.

Ekipler, yaptığı çalışmayla şüpheli Bilal T'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:13 Kaynak: AA

Seyhan, Merkez, Reşatbey Mahallesi, Adana, Güncel
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