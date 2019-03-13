Son Dakika Haberleri: Marketten İçki Çaldı, Tutuklandı

Marketten İçki Çaldı, Tutuklandı

29 dakika önce

Adana'da marketten içki çalmaktan gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Marketten İçki Çaldı, Tutuklandı, System.String[]
Adana'da marketten içki çalmaktan gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, market çalışanları 189 lira değerindeki viskinin yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, bir kişinin içki reyonuna gelerek viskiyi alıp barkotunu çıkararak montunun içine gizleyip marketten çıktığını tespit etti. Bunun üzerine market çalışanları polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, markete gelip güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemede zanlının Bilal T. (32) olduğu belirlendi. Polis, hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı olan zanlıyı Seyhan ilçesinde yakaladı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:17 Kaynak: İHA

Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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