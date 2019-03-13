Son Dakika Haberleri: Marketten İçki Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Marketten İçki Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

ADANA'da bir marketten içki çalan Bilal Tubay (32), tutuklandı.

Marketten İçki Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
ADANA'da bir marketten içki çalan Bilal Tubay (32), tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

? Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir markete müşteri gibi giren Bilal Tubay, bir süre reyonlar arasında dolaştı. İçki reyonuna giden Tubay, kimsenin olmadığı bir sırada rafta bulunan 189 lira değerindeki içkiyi alarak montunun içerisine gizledi. Bilal Tubay marketten ayrılırken, bir süre sonra çalışanlardan biri içki şişelerinin üzerinde bulunan alarm kelepçesi parçaları buldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışanlar, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. Markete gelen  Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden, şüphelinin aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan Bilal Tubay olduğunu belirledi. Tubay, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Bilal Tubay, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:15 Kaynak: DHA

Seyhan, Reşatbey Mahallesi, Adana, Güncel
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