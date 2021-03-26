Marketten 'kutu'yla hırsızlık yapan karı- koca, suçüstü yakalandı - Son Dakika

Marketten 'kutu'yla hırsızlık yapan karı- koca, suçüstü yakalandı

26.03.2021 13:04
Marketten 'kutu'yla hırsızlık yapan karı- koca, suçüstü yakalandı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde zincir markette aldıkları yaklaşık 3 bin lira değerindeki ürünleri, yanlarında getirdikleri kutuya koyarak hırsızlık yaptıkları belirlenen N.A.K. (40) ve eşi Ö.K. (39), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde zincir markette aldıkları yaklaşık 3 bin lira değerindeki ürünleri, yanlarında getirdikleri kutuya koyarak hırsızlık yaptıkları belirlenen N.A.K. (40) ve eşi Ö.K. (39), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir zincir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri, olayla ilgili çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızlık şüphelilerinin N.A.K. ve eşi Ö.K. olduğu tespit edildi. Markete büyük bir kutuyla gelen karı- kocanın, dolaşırken çaldıkları malları kutuya doldurdukları anlar görüntülere yansıdı.

JASAT dedektifleri, karı- koca hırsızlık şüphelilerini, markete tekrar geldiği ve aynı yöntemle çok sayıda ürünü çalarak ayrılacakları sırada suçüstü yakaladı. Farklı günlerde yaklaşık 3 bin TL değerinde ürün çaldığı belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karı koca, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KUTULU HIRSIZLIK KAMERALARA YANSIDI

Diğer yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı tarihlerde markete gelen şüphelilerin, kutuya çaldıkları ürünleri koymaları ve bu ürünlerle çıkarken jandarma ekiplerine yakalanmaları kameralara yansıdı.


Marketten 'kutu'yla hırsızlık yapan karı- koca, suçüstü yakalandı
Marketten 'kutu'yla hırsızlık yapan karı- koca, suçüstü yakalandı
Marketten 'kutu'yla hırsızlık yapan karı- koca, suçüstü yakalandı
Marketten 'kutu'yla hırsızlık yapan karı- koca, suçüstü yakalandı
Marketten 'kutu'yla hırsızlık yapan karı- koca, suçüstü yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Alanya, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marketten 'kutu'yla hırsızlık yapan karı- koca, suçüstü yakalandı - Son Dakika


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