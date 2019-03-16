Son Dakika Haberleri: Marketten Mama Çalarken Kamera ve Kasiyere Yakalandı

Marketten Mama Çalarken Kamera ve Kasiyere Yakalandı

16 dakika önce

DİYARBAKIR'da girdiği marketten reyonda aldığı bebek mamasını, montunun içine gizleyip çalmaya çalışırken kasiyer ve güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Marketten Mama Çalarken Kamera ve Kasiyere Yakalandı, System.String[]
DİYARBAKIR'da girdiği marketten reyonda aldığı bebek mamasını, montunun içine gizleyip çalmaya çalışırken kasiyer ve güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, İskanevleri semtinde bulunan markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren ismi öğrenilemeyen kişi, reyondaki bebek mamasını alıp montunun içine sakladı. Marketten ayrılmak isteyen şüphelinin hırsızlık yaptığını fark eden kasiyer, montuna sakladığı bebek mamasını istedi. Market çalışanlarıyla bir süre boğuşan şüpheli, ihbarla gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı ve sonrasında yaşananlar ise marketin güvenlik kamerasına an bean yansıdı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:44 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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