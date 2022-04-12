Marketten peynir çaldığı fark edildi, ürünleri bırakıp gitti - Son Dakika

ANKARA'da müşteri gibi girdiği markette 5 paket kaşar peynirini montunun içine gizleyerek çalarken güvenlik kamerasına yansıyan kişi, çalışan tarafından da fark edilince ürünleri bırakarak iş yerinden ayrıldı.

Çankaya ilçesindeki markete müşteri gibi giren kimliği belirsiz kişi, reyondaki kaşar peynirlerini montunun içine koymaya başladı. Bu sırada market çalışanı Nur Aydın, hareketlerinden şüphelendiği kişiyi güvenlik kamerasından takip edince, durumu farketti. Aydın, peynirleri montunun içine gizlerken kameraya yansıyan kişinin yanına giderek uyardı. Aydın, kimliği belirsiz kişiden peynirleri bırakıp gitmesini istedi. Bunun üzerine söz konusu kişi peynirleri bırakıp, marketten ayrıldı. Market görevlileri, peynirleri çalmaya kalkan kişiden şikayetçi olmadı. Aydın, "Yaklaşık 2 yıldır burada çalışıyorum. Bu tarz olaylarla çok karşılaştım. Bu tarz kişiler genelde pahalı ürünleri alıp satıyorlar. Genelde bu yöntemi kullanıyorlar. Dün bu olay dışında bir kişiyi daha, ufak bir şey çalarken yakaladım. Bu tarz konularda ürünleri geri aldığım için şikayetçi olmuyoruz" dedi.