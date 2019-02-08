Son Dakika Haberleri: Marketten Salam Zeytin Çaldı, Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Marketten Salam Zeytin Çaldı, Güvenlik Kameralarına Yakalandı

22 dakika önce

ADIYAMAN'da markete giren kimliği belirsiz kişi, gıda reyonundaki zeytin ve salamları ceketinin cebine koyarak, çaldı.

Marketten Salam Zeytin Çaldı, Güvenlik Kameralarına Yakalandı, System.String[]
ADIYAMAN'da markete giren kimliği belirsiz kişi, gıda reyonundaki zeytin ve salamları ceketinin cebine koyarak, çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hırsızlık olayı, Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. Markete giren kimliği belirsiz bir kişi bir süre reyonlar arasında gezindi. Ardından da gıda reyonunda bulunan zeytin ve salamları, ceketinin cebine doldurdu. Dikkat çekmemek için bir süre daha reyonları dolaşıp, marketten ayrıldı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Market çalışanları güvenlik kameralarının görüntülerini izledikten sonra fark ettikleri hırsızlık olayını polise bildirdi.

Polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:46 Kaynak: DHA

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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