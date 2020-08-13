Marketten şampuan hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Marketten şampuan hırsızlığı kamerada

BURSA'da, bir kişinin market rafından aldığı 3 şampuanı pantolonunun içine sokarak çalması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BURSA'da, bir kişinin market rafından aldığı 3 şampuanı pantolonunun içine sokarak çalması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, dün öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak'ta bulunan markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi markete gelerek, reyonların arasında gezdikten sonra çıktı. Müşterinin hareketlerinden şüphelenen market sahibi, güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kameralarında, bu kişinin, 3 adet şampuanı raftan alarak, pantolonunun içine soktuğunu ve ardından marketten ayrıldığını gördü. Şüphelinin şampuan çalmasına şaşıran market sahibi, şikayetçi olmadı.



Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:26

Kaynak: DHA

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