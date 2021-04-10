Marketten şampuan hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir markette şampuan çalan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sinanbey Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, markete alışveriş bahanesiyle geldi. Bir süre içeride gezen şahıs daha sonra şampuanların olduğu reyonlara yöneldi. Burada 4 adet şampuanları tek tek alarak pantolonun içerisine koydu ardından marketten ayrıldı. Reyonlardaki şampuanların eksik olduğu fark eden işletme sahibi güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde gerçeği öğrendi. İşletme sahibi durumu polise haber vererek şahıstan şikayetçi oldu. - BURSA