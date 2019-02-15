Son Dakika Haberleri: Marketten Sandviç Çalan Slovenyalı Milletvekili İstifa Etti
BBC

Marketten Sandviç Çalan Slovenyalı Milletvekili İstifa Etti

12 dakika önce

Slovenyalı milletvekili Darij Krajcic, ülkesinin başkenti Ljubljana'da market çalışanlarının ilgisiz davranması üzerine 'bir sosyal deney gerçekleştirmek' için aldığı sandviçi ödemeden marketten ayrıldığını açıkladı.

Marketten Sandviç Çalan Slovenyalı Milletvekili İstifa Etti, System.String[]
Slovenyalı milletvekili Darij Krajcic, ülkesinin başkenti Ljubljana'da market çalışanlarının ilgisiz davranması üzerine 'bir sosyal deney gerçekleştirmek' için aldığı sandviçi ödemeden marketten ayrıldığını açıkladı. Ancak Krajcic, partisinin bu davranışı 'kabul edilemez' bulması üzerine istifa etti.

İktidardaki Marjan Sarec'in Listesi partisinin bir üyesi olan Krajcic, gerçekleşen olayı önce Çarşamba günü parlamentodaki bir komite toplantısında meslektaşlarına ardından da basına anlattı.

Krajcic, aldığı sandviçi ödemek için beklerken market çalışanlarının aralarında konuştuğunu ve kendisi yokmuş gibi davrandıklarını açıkladı.

Slovenyalı milletvekili bunun üzerine marketin güvenliğini test etmek için sandviçi ödemeden çıktığını belirtti.

Krajcic, yaptığı hırsızlığın önce fark edilmediğini ancak daha sonra ödeme yapmak için geri döndüğünü öne sürdü.

Her ne kadar meslektaşları bu anekdotu gülerek karşılasa da olayın sonuçları ağır oldu.

Gelen tepkiler üzerine milletvekili böyle bir 'sosyal deney' yaptığı için pişman olduğunu söyleyerek özür diledi.

Partisinin meclis grup başkanı olan Brane Golubovic, Krajcic'in davranışının kabul edilemez olduğunu belirterek, milletvekilinin partisinin 'yüksek etik standartları' dahilinde sorumluluk alarak istifa ettiğini söyledi.

Krajcic, geçtiğimiz Eylül ayında parlamentoya seçilmişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:24 

Ljubljana, Milletvekili, Dünya
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